L’estate si prepara a movimentare Calata Paita, con l’apertura di Groove Waterfront e alcune novità nel settore della ristorazione. Dopo una recente sentenza, il locale si sta riorganizzando mantenendo la stessa linea precedente. L’obiettivo è che questa zona del lungomare venga riconsegnata alla cittadinanza, con l’intenzione che resti accessibile e fruibile da tutti. La gestione si rivolge alla comunità, sottolineando il desiderio di farla sentire parte integrante di questo spazio.

"Ci farebbe piacere che gli spezzini capissero che questa è casa loro: dopo la sentenza ci stiamo riorganizzando, tenendo una linea di continuità, con l’auspicio che questa sia la prima porzione di lungomare restituita alla città e che resti a disposizione di tutti. Di certo, siamo contente e sollevate". Così le componenti del consorzio La Calata, che dopo la tregua, si preparano a ripartire con una nuova stagione del Groove Waterfront in calata Paita. Avanti nella stessa direzione, con qualche cambiamento: il primo riguarderà l’assegnazione delle ‘casette’, le strutture in cui erano stati sistemate le attività di ristorazione. Ci sarà un ricambio totale dei dieci affittuari addetti al mangiare al bere: il consorzio assegnerà direttamente le postazioni, mentre una sarà data in comodato gratuito all’associazione giovanile Oflog Project.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’estate in Calata Paita. Groove Waterfront con qualche novità nella ristorazione

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