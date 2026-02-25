Calata Paita altro stop | Tar sospende lo sgombero

Il Tar della Liguria ha sospeso lo sgombero di Calata Paita, deciso a causa di una richiesta di misure cautelari provvisorie. La decisione viene dopo che le parti coinvolte hanno presentato ricorsi contro l’ordine di sgombero previsto entro il 27 febbraio. La sospensione permette di fermare temporaneamente l’azione, dando spazio a ulteriori valutazioni. La vicenda riguarda un’area strategica vicino al porto, dove si sono concentrati molti interventi e opposizioni.

© Lanazione.it - Calata Paita, altro stop: Tar sospende lo sgombero

La Spezia, 25 febbraio 2026 – Fermi tutti. Il Tar della Liguria ha infatti accolto la domanda di adozione di misure cautelari provvisorie e sospeso l’esecuzione dello sgombero delle aree di Calata Paita che avrebbe dovuto concretizzarsi entro il 27 febbraio. Accolto dunque il ricorso presentato da Calata Società Consortile rappresentato dagli avvocati Giuliana Feliciani e Piera Sommovigo del foro spezzino contro Autorità di sistema portuale del mar ligure. La trattazione collegiale è stata fissata per il 20 marzo. Un nuovo capitolo sul braccio di ferro che va avanti da quasi due anni tra la concessionaria dei 5 mila metri quadrati del fronte a mare e Adsp. 🔗 Leggi su Lanazione.it Lo scontro su Calata Paita. Braccio di ferro sulla concessione. Il Tar non sospende la decadenzaLa disputa sulla concessione di Calata Paita a La Spezia coinvolge da mesi l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale e Calata Società Consortile. Pontili Assonautica, il Tar sospende l’ordinanza del Comune per lo sgombero dei natantiIl Tar di Lecce ha sospeso temporaneamente l’ordinanza del Comune di Gallipoli che ordinava lo sgombero dei natanti, in seguito ai controlli della capitaneria di porto.