L’emergenza idrica nazionale | il paradosso delle reti e i costi dell’inefficienza

Da quotidiano.net 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si trova ad affrontare un problema di emergenza idrica, con dati ufficiali che evidenziano una situazione critica nel sistema di distribuzione delle risorse. Secondo le fonti dell’Istat e dell’Arera, le reti di approvvigionamento presentano numerose inefficienze e perdite, contribuendo a un aumento dei costi e a una gestione spesso inefficace. La questione riguarda sia le infrastrutture obsolete sia la mancanza di investimenti adeguati per migliorare il servizio.

Roma, 15 aprile 2026 –  Il sistema idrico italiano versa in una condizione di criticità strutturale che i dati ufficiali dell'Istat e dell'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) fotografano impietosamente. L’Italia detiene il record europeo per il prelievo di acqua pro capite, con circa 155 metri cubi annui, ma una parte enorme di questa risorsa non raggiunge mai i rubinetti dei cittadini. Uno spreco enorme e costosissimo. Il dato sulla dispersione idrica è drammatico: mediamente il 42,2% dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione nazionale va perduta. Questo significa che per ogni litro prelevato, quasi mezzo viene disperso nel terreno a causa di condotte obsolete, molte delle quali hanno superato i 50 anni di vita operativa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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