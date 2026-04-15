L’emergenza idrica nazionale | il paradosso delle reti e i costi dell’inefficienza

L’Italia si trova ad affrontare un problema di emergenza idrica, con dati ufficiali che evidenziano una situazione critica nel sistema di distribuzione delle risorse. Secondo le fonti dell’Istat e dell’Arera, le reti di approvvigionamento presentano numerose inefficienze e perdite, contribuendo a un aumento dei costi e a una gestione spesso inefficace. La questione riguarda sia le infrastrutture obsolete sia la mancanza di investimenti adeguati per migliorare il servizio.

Roma, 15 aprile 2026 – Il sistema idrico italiano versa in una condizione di criticità strutturale che i dati ufficiali dell'Istat e dell'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) fotografano impietosamente. L’Italia detiene il record europeo per il prelievo di acqua pro capite, con circa 155 metri cubi annui, ma una parte enorme di questa risorsa non raggiunge mai i rubinetti dei cittadini. Uno spreco enorme e costosissimo. Il dato sulla dispersione idrica è drammatico: mediamente il 42,2% dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione nazionale va perduta. Questo significa che per ogni litro prelevato, quasi mezzo viene disperso nel terreno a causa di condotte obsolete, molte delle quali hanno superato i 50 anni di vita operativa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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