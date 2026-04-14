Il Milan si trova in una posizione critica in vista delle prossime sei partite di campionato, con la necessità di ottenere almeno dieci punti sui 18 disponibili per mantenere la possibilità di qualificarsi alla Champions League. La squadra sta cercando di migliorare il proprio rendimento per raggiungere questo obiettivo, che potrebbe risultare decisivo per il proseguimento della stagione europea. La sfida si gioca tutta sul campo nelle prossime settimane.

Il Milan deve conquistare almeno dieci punti su un totale di 18 disponibili nelle ultime sei sfide di campionato per garantire la partecipazione alla Champions League. La squadra rossonera, dopo una fase di forte instabilità che l’ha portata a distaccare di 6 lunghezze dall’Inter, si trova ora a gestire una pressione crescente, con soli 3 punti di vantaggio sulla Juventus che ha scalato il quarto posto in classifica. Un patto silenzioso tra spogliatoio e comando tecnico. L’atmosfera vissuta ieri a Milanello è stata segnata da volti cupi durante la sessione di allenamento, nonostante la presenza di tutti i componenti del gruppo, invitati anche alla seduta facoltativa di mezzogiorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Champions League: il Milan si gioca tutto con 10 punti decisivi

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