È stato annunciato il programma ufficiale dello Script Fest di Bra 2026, un festival dedicato alle sceneggiature cinematografiche e televisive. L’evento si rivolge agli appassionati di scrittura per il cinema e la tv, offrendo l’opportunità di conoscere i protagonisti del settore e approfondire le opere più rilevanti dell’ultimo anno. La manifestazione si svolgerà nel corso di diverse giornate, con incontri, presentazioni e sessioni di approfondimento.

Se amate il mondo delle sceneggiature cinematografiche e televisive e vorreste saperne di più dei suoi protagonisti, oltre alle opere che hanno maggiormente colpito l’anno appena passato, ora sta arrivando l’evento giusto per voi. Quattro giorni per entrare dentro le storie, quelle che poi arrivano sullo schermo. A Bra, da giovedì 16 a domenica 19 aprile 2026, arriva Script Fest: un appuntamento dedicato alla sceneggiatura e ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo che mette in dialogo chi le storie le scrive, le interpreta e le produce. Un’occasione per ascoltare da vicino come nasce davvero una storia per lo schermo, quali sono i passaggi più complessi, cosa funziona – e cosa no – nel percorso che porta un’idea a diventare un film o una serie. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Script Fest di Bra 2026: annunciato il programma ufficiale del festival delle sceneggiature

Script Fest a Bra: il primo festival dedicato solo alla sceneggiaturaIl 16 aprile 2026, la città di Bra accoglierà la prima edizione di Script Fest, un evento dedicato esclusivamente alla sceneggiatura.

Script Fest: sta arrivando il Festival dedicato al mondo della sceneggiatura (e porta con sé un ospite d’onore)Quello del mondo della sceneggiatura cinematografica è di primaria importanza, in quanto è alla base stessa dell’esistenza di un film e per questo è...

Temi più discussi: A Bra SCRIPT FEST: prima edizione del Festival di Sceneggiatura; Script Fest, a Bra il nuovo Festival della sceneggiatura; A Bra la prima edizione di Script Fest - Festival di Sceneggiatura; Arriva Script Fest a Bra: sceneggiatori e ospiti internazionali protagonisti.

Script Fest debutta a Bra: quattro giorni dedicati alla scrittura per cinema e serieSotto la direzione artistica di Stefano Sardo nasce Script Fest, un nuovo appuntamento per il cinema e le serie tv. Dal 16 al 19 aprile. hotcorn.com

A Bra arriva Script Fest: il programma ufficialeAppuntamento dedicato alla sceneggiatura e ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo che mette in dialogo chi le storie le scrive, le interpreta e le produce ... targatocn.it

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