Durante il Vinitaly di Verona, gli imprenditori del settore vinicolo hanno espresso delusione riguardo alle risposte del governo su questioni come i dazi e la crisi energetica. La visita di figure politiche di alto livello, tra cui un ministro e una presidente del consiglio, ha attirato l’attenzione, ma non ha portato le soluzioni attese. È un momento di particolare difficoltà per il comparto, che si confronta con sfide economiche e internazionali.

Giorgia Meloni fa tappa al Vinitaly di Verona in uno dei momenti più difficili per il mondo del vino. Viene accolta da cori e applausi prontamente ripresi dalle telecamere di Palazzo Chigi. Ma basta allontanarsi pochi metri dal codazzo di ministri e scorte per intercettare un sentimento diverso tra diversi produttori di vino. Dal Veneto alla Sicilia, in tanti non sono soddisfatti delle misure intraprese dal governo per limitare i danni causati dalle tensioni internazionali e non solo. “Non ci sentiamo tutelati, si dovrebbe fare qualcosa in più” spiega un’imprenditrice campana che ha scelto di puntare sul solare per mettersi al riparo dalle fluttuazioni del prezzo dell’energia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le risposte su dazi e crisi energetica? Ci aspettavamo di più dal governo”. La delusione degli imprenditori del Vinitaly nel giorno della visita di Salvini e Meloni

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