Le Power Walk di sPark of Change | alla scoperta dello spazio urbano con l' Università Bocconi di Milano

Da gazzetta.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si dice unire l’utile al dilettevole. Scegliendo cosa sia utile e cosa sia dilettevole: la mente o il corpo? O semplicemente entrambi? Si possono raccontare anche così i tre appuntamenti al via il 21 aprile della "Power Walk di sPark of Change", organizzati a Milano dall’Università Bocconi. Si tratta di tre passeggiate – o, più esattamente, "combinazione di attività fisica, educazione al movimento, attenzione a postura e respirazione e dimensione di gruppo" – a partecipazione gratuita ma registrandosi a questo link. Il tutto guidato dagli esperti della Wellness Foundation, che collaborano all’iniziativa insieme al Municipio 5. Quindi camminate guidate, dinamiche e inclusive, aperte a persone di ogni età e livello di allenamento che invitano anche alla scoperta dello spazio urbano (in una città auto-centrica come Milano).🔗 Leggi su Gazzetta.it

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