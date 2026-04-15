Quando si dice unire l’utile al dilettevole. Scegliendo cosa sia utile e cosa sia dilettevole: la mente o il corpo? O semplicemente entrambi? Si possono raccontare anche così i tre appuntamenti al via il 21 aprile della "Power Walk di sPark of Change", organizzati a Milano dall’Università Bocconi. Si tratta di tre passeggiate – o, più esattamente, "combinazione di attività fisica, educazione al movimento, attenzione a postura e respirazione e dimensione di gruppo" – a partecipazione gratuita ma registrandosi a questo link. Il tutto guidato dagli esperti della Wellness Foundation, che collaborano all’iniziativa insieme al Municipio 5. Quindi camminate guidate, dinamiche e inclusive, aperte a persone di ogni età e livello di allenamento che invitano anche alla scoperta dello spazio urbano (in una città auto-centrica come Milano).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Power Walk di sPark of Change: alla scoperta dello spazio urbano con l'Università Bocconi di Milano

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