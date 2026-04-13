bocconi al via le power walk di spark of change

Da aprile a giugno, si svolgono tre incontri di power walk organizzati dall'iniziativa Spark of Change in diverse date. Gli appuntamenti sono aperti a tutti e prevedono camminate guidate attraverso la città, con focus su movimento e benessere. Durante le uscite, è prevista anche una visita alla mostra dedicata allo sport e ai Giochi. Le date sono il 21 aprile, il 23 maggio e il 10 giugno.

Tre appuntamenti (21 aprile,23 maggio,10 giugno) aperti a tutti tra movimento, benessere e visita alla mostra sullo sport e i GiochiCamminare insieme, in modo consapevole, guidati e dentro la città. È l’idea delle Power Walk lanciate dall’Università Bocconi nell’ambito di sPark of Change, il.🔗 Leggi su Milanotoday.it Camminare insieme per restare in salute e sentirsi sicuri: al via le "Night Walk" del martedì seraIeri il debutto del progetto gratuito: il percorso è di 5 chilometri tra le vie del centro. Bangladesh: come resistere al ’climate change’Particolarmente esposto agli effetti dei cambiamenti climatici per la sua posizione geografica, il Bangladesh è il terzo paese al mondo con il più...