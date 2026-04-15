Le Iene Show | anticipazioni servizi e scherzi di oggi 15 aprile 2026

Stasera alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Le Iene Show, il programma di approfondimento e intrattenimento condotto quest’anno da Veronica Gentili. La trasmissione prevede servizi, scherzi, interviste e momenti di intrattenimento, con anticipazioni sui temi trattati e i servizi in programma. La puntata può essere seguita anche in streaming, offrendo ai telespettatori un’ampia gamma di contenuti.

Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 15 aprile. Questa sera, mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 15 aprile. Anticipazioni. Tra gli ospiti in studio: i cantanti LDA e Aka 7even. Tra i servizi in onda: le immagini di Filippo Roma preso per i capelli durante un confronto con Mario Adinolfi hanno fatto il giro dei media. Adinolfi sostiene che il programma racconti falsità, utilizzi figuranti nei servizi e che l’inviato sia un pregiudicato.🔗 Leggi su Tpi.it

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