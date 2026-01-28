Emma | Stefano De Martino il fidanzato che mi ha fatto più ridere Non è stata l'unica storia finita per corna

Emma Marrone rivela che il suo rapporto con Stefano De Martino è tornato a essere forte dopo il tradimento di 15 anni fa. La cantante dice che Stefano, il suo ex compagno, le ha fatto più ridere di tutti e che, superato il momento difficile, hanno recuperato la parte più bella della loro amicizia. Emma sottolinea che non è stata l’unica storia finita con il tradimento, ma ora sono riusciti a ricostruire un rapporto solido.

Emma Marrone parla dell'amicizia con Stefano De Martino e sottolinea che superato il momento del tradimento, che risale a 15 anni fa, è stato bello "recuperare la parte più bella del nostro rapporto". All'epoca, il gossip "rallentò la mia carriera".

