Nicolò Bulega ha conquistato sei vittorie su sei gare disputate nella prima parte del campionato Superbike 2026, che si appresta a riprendere da Assen. La sua striscia di successi ha suscitato discussioni sulla presenza di un avversario credibile in questa stagione. La competizione prosegue con sfide ancora da affrontare, mentre Bulega mantiene un vantaggio considerevole in classifica generale.

Sei gare, sei vittorie. Questo il ragguardevole bilancio di Nicolò Bulega nel principio del Mondiale Superbike 2026, che questa settimana ripartirà da Assen. Va rimarcato come i rivali deposti dall’emiliano siano stati differenti tra Phillip Island, dove si è disputata la prima tappa, e Portimao, in cui è andato in scena il secondo round. In Australia, il centauro Ducati ha superato la concorrenza di Yari Montella e Axel Bassani. In Portogallo ha dovuto vedersela con Iker Lecuona e Miguel Oliveira. Ne consegue che il #11 abbia praticamente già doppiato tutti gli avversari nella classifica iridata, da lui comandata a punteggio pieno (124) con 56 lunghezze di vantaggio sul già citato spagnolo e compagno di box.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’assenza di un rivale credibile per Nicolò Bulega fa bene alla Superbike?

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