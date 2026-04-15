Lario Critical Wine torna a Cantù tutti i vignaioli presenti

Lario Critical Wine torna a Cantù con la quattordicesima edizione, organizzata dal Circolo Arci Terra e Libertà. L’evento si svolge nel cortile della sede di Arci Terra & Libertà e vede la partecipazione di diversi vignaioli. Si tratta di una manifestazione dedicata al consumo critico di vino e cibo, coinvolgendo produttori locali e appassionati. La rassegna si tiene annualmente e quest’anno si svolge nel cortile di via locale.

Il Circolo Arci Terra e Libertà ha annunciato la quattordicesima edizione del Lario Critical Wine - La Festa che resiste - un evento enogastronomico per un consumo critico che si tiene a Cantù nel cortile della sede di Arci Terra & Libertà. LCW26saranno due giornate per promuovere un modo diverso.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Slow Wine, Campania protagonista: ecco le 49 aziende presenti alla fiera di BolognaLa Campania si presenta in forze alla quinta edizione di Slow Wine Fair, in programma a BolognaFiere dal 22 al 24 febbraio 2026.