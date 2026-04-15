Un monologo brillante e provocatorio che riflette sul presente, dominato da allarmismi, catastrofismi e dalla costante sensazione che il peggio sia sempre imminente. Uno spettacolo in cui la comicità diventa uno strumento affilato per analizzare le nostre paure e le nostre resistenze, mettendo in luce la difficoltà di adattarsi al cambiamento e di immaginare un futuro diverso. È “L’Apocalisse“, lo spettacolo scritto da Makkox e Valerio Aprea, anche attore protagonista, e prodotto da Argot Produzioni e Dada in coproduzione con Fondazione Sipario Toscana - La Città del teatro, in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito, che sabato, alle 21, animerà il Teatro Jenco, dopo l’incontro con la Compagnia alle 18.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L’Apocalisse". Valerio Aprea al Teatro Jenco

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Lapocalisse arriva al Verdi con la comicità di Valerio Aprea e MakkoxArezzo, 5 marzo 2026 – Al Teatro Verdi di Monte San Savino è in arrivo “Lapocalisse”, il fortunato spettacolo scritto da Makkox e interpretato da...