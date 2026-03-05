Lapocalisse arriva al Verdi con la comicità di Valerio Aprea e Makkox

Al Teatro Verdi di Monte San Savino il 5 marzo 2026 va in scena “Lapocalisse”, uno spettacolo scritto da Makkox e interpretato da Valerio Aprea. La rappresentazione vede anche la partecipazione di Francesco Frangipane come consulente artistico. L’evento porta sul palco una commistione di comicità e satira, attirando l’attenzione del pubblico locale. La pièce sarà accessibile agli spettatori della zona in quella data.

Arezzo, 5 marzo 2026 – Al Teatro Verdi di Monte San Savino è in arrivo "Lapocalisse", il fortunato spettacolo scritto da Makkox e interpretato da Valerio Aprea, con la consulenza artistica di Francesco Frangipane. L'appuntamento, da mettere in agenda come uno degli eventi che segnano un prima e un dopo, è per martedì 10 marzo con inizio alle ore 21:15. L'evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Prodotto da Argot Produzioni e Dada, in coproduzione con Fondazione Sipario Toscana Onlus – La Città del Teatro, e in collaborazione con Pierfrancesco Pisani e...

