Lancia Ypsilon manuale da 22.200 euro | costa meno dell ibrida?

È stata annunciata la disponibilità della nuova Lancia Ypsilon Turbo 100, equipaggiata con motore a benzina e cambio manuale a sei marce. Il prezzo di partenza è di 22.200 euro. La vettura si presenta come una versione più accessibile rispetto alle alternative ibride, che spesso hanno un costo superiore. La Ypsilon si rivolge a chi cerca un’auto compatta con motorizzazione tradizionale e prezzo competitivo.

La Lancia Ypsilon Turbo 100 è finalmente a listino: motore benzina, cambio manuale a 6 marce e un prezzo di partenza di 22.200€. Costa circa 3.000€ meno della versione ibrida. Ordinabile dal 2 aprile 2026, arriva in concessionaria tra fine aprile e maggio. Quanto costa: i prezzi ufficiali. Versione Prezzo Turbo 100 (base) 22.200€ Turbo 100 LX 25.200€ Turbo 100 HF Line 25.200€ Per confronto: la Ypsilon ibrida parte da circa 25.200€. Con la manuale si risparmiano 3.000€ netti. Il motore: 1.2 turbo tre cilindri. Cilindrata: 1.2 turbo benzina a 3 cilindri. Potenza: 100 CV a 5.500 giri. Coppia: 205 Nm da 1.750 giri. Turbo: geometria variabile. Distribuzione: catena (addio cinghia a bagno d’olio). 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Lancia Ypsilon manuale da 22.200 euro: costa meno dell ibrida? Lancia Ypsilon ibrida: pregi e difettiLa Lancia Ypsilon è da sempre uno dei modelli più caratteristici del marchio torinese. Lancia Ypsilon ibrida, quanto consuma veramenteL’abbiamo detto più volte e lo confermiamo: la nuova Lancia Ypsilon Hybrid segna ufficialmente l'inizio del rinascimento del marchio torinese,... Nuova Lancia Ypsilon: elettrica o ibrida Temi più discussi: La Lancia Ypsilon arriva a listino con il cambio manuale; Sconto straordinario sulla Lancia Ypsilon Elettrica: quanto costa; Lancia Ypsilon in offerta: il clamoroso sconto di 12.950 euro ad aprile 2026; Nuova Lancia Ypsilon 1.2 Benzina 100 CV con Cambio Manuale Arriva la Versione Turbo non Ibrida. Lancia Ypsilon manuale da 22.200 euro: costa meno dell ibrida?La Lancia Ypsilon Turbo 100 arriva con cambio manuale a 6 marce da 22.200€. Motore 1.2 turbo 100 CV, consumi 5,2 l/100 km. Prezzi e versioni. ilgiornaledigitale.it Crolla il prezzo della Lancia Ypsilon: l’offerta è da cogliere al volo, occasione clamorosaLa Lancia Ypsilon elettrica sarà vostra con 12.950 euro di sconto ed un prezzo base di 21.950 euro. Rata mensile da 149 euro al mese. reportmotori.it La Lancia Ypsilon arriva a listino con il cambio manuale Sarà nelle concessionarie da fine maggio 2026 la versione base della Lancia Ypsilon con il motore a benzina da 100 CV e il cambio manuale. #lanciaypsilon - facebook.com facebook