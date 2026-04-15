A San Marcello si svolge un evento dedicato all’Alzheimer, evidenziando come questa malattia influisca sulle persone coinvolte. La manifestazione si concentra sulla perdita di ricordi e sulla difficoltà nel comunicare, descrivendo come l’amore possa rimanere un punto di riferimento in momenti di confusione. L’iniziativa si tiene il 15 aprile 2026 e affronta temi legati alle sfide quotidiane di chi vive questa condizione.

san Marcello (Ancona), 15 aprile 2026 - Quando i ricordi iniziano a sbiadire e le parole si perdono nel labirinto di una mente che cambia, resta solo l'emozione a fare da bussola. È questo il cuore pulsante di "Pagine Strappate", lo spettacolo che la Compagnia Teatrale Polvere di Stelle di Fano porterà sul palco del Teatro "Ferrari" di San Marcello sabato 1(ore 21). Un’anteprima assoluta per la Vallesina che promette di trasformare il dolore in poesia, utilizzando la forza catartica del teatro per esplorare i territori fragili dell'Alzheimer. Il progetto si articola in tre monologhi e una pièce teatrale, mettendo in scena un cast composto da quattro attrici, cinque attori e il suono evocativo di un violino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Alzheimer in scena a San Marcello: quando l’amore resta l’unica pagina non strappata

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