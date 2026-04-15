Nelle puntate della settimana dal 19 al 25 aprile, María si troverà a discutere con Samuel in relazione alla lettera di ammonizione che ha ricevuto. La protagonista si prepara ad affrontare l’uomo per chiarire i motivi della comunicazione ufficiale, mentre i personaggi coinvolti continuano a sviluppare le rispettive situazioni. La narrazione si focalizza sugli sviluppi di questa vicenda tra i protagonisti.

La promessa, anticipazioni dal 19 al 25 aprile. María affronta Samuel riguardo alla lettera di ammonizione ricevuta. Curro si rivolge a Manuel per chiarire il legame tra Jacobo ed Esteban De Monteclaro, ma ciò che emerge è molto diverso da quanto immaginava. Insieme a Lope, continua quindi a interrogarsi sul motivo per cui Jacobo avrebbe tentato di ucciderlo. María affronta Samuel riguardo alla lettera di ammonizione ricevuta, ma il sacerdote la rassicura spiegando che si tratta solo di un richiamo, probabilmente dovuto al matrimonio celebrato fuori da un luogo consacrato. María, però, sospetta che dietro ci sia Petra. Proprio Petra, sentendosi ancora isolata dalla servitù, si sfoga con Samuel, che chiede a María di darle una possibilità, ottenendo il suo consenso, continuano le anticipazioni de La promessa.🔗 Leggi su 2anews.it

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La Promessa, anticipazioni dal 6 al 12 aprile 2026: la possibile scomunica di Padre Samuel manda in crisi Maria© US MediasetNelle prossime puntate de La Promessa, la possibile scomunica di Padre Samuel manda in crisi Maria Fernandez.