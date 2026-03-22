filippo celebra i 18 anni di cucina identitaria

Filippo Di Bartola compie 18 anni di attività nel settore culinario, celebrando la sua carriera dedicata alla cucina identitaria. Da quasi due decenni, ha creato piatti che richiamano le tradizioni locali, mantenendo vivo il gusto autentico. La sua esperienza si riflette in un percorso consolidato, che si è sviluppato nel tempo attraverso la realizzazione di ricette e proposte gastronomiche.

La sua ’creatura’ di sapore e tradizione è oggi maggiorenne. Filippo Di Bartola da 18 anni ha fatto del suo ristorante ‘Filippo’ a Pietrasanta un luogo dove l’esperienza di cucina si vive e si personalizza ma dove mai tradisce se stessa: un progetto che festeggia un importante traguardo all’insegna anche di una nuova maturità. Infatti recentemente ha intrapreso il percorso di Casa Filippo, il brand che veicola quell’idea di cucina che attinge alla filiera corta per materia prima di qualità e per quei piatti dei genuini ricettari casalinghi. Per celebrare la consolidata scommessa imprenditoriale Filippo ha scelto la linea sobria di una serata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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