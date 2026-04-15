Con l’arrivo della primavera 2026, il focus sulla bellezza si sposta sugli ombretti shimmer, considerati il prodotto da non perdere. La voglia di risplendere si riflette nelle tendenze di trucco, che puntano a valorizzare gli sguardi con colori luminosi e riflettenti. Questa stagione si distingue per la preferenza verso look più audaci e luminosi, che si fanno spazio tra le preferenze di chi desidera evidenziare gli occhi con effetti scintillanti.

Se c’è una cosa che contraddistingue l’arrivo della primavera, è la voglia di brillare che torna a farsi sentire. E se il sole ci mette il suo a illuminare le nostre giornate, quando si parla di make up sono gli ombretti shimmer a dettare le regole per illuminare il nostro viso in queste settimane primaverili. Una vera e propria tendenza che sta spopolando e che ha ripreso piede proprio durante queste prime giornate di primavera, ma che ci accompagnerà almeno fino al prossimo autunno. Come dire, se c’è un trend da seguire subito è proprio questo. Cosa sono gli ombretti shimmer, il trend make-up della primavera. Degli ombretti cangianti, che rendono lo sguardo un concentrato di fascino e di bellezza, oltre che ovviamente di brillantezza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La primavera 2026 è cangiante: gli ombretti shimmer sono il must da avere a ogni costo

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