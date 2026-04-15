Sabato 18 aprile, il Club Nautico di Marina di Carrara sarà il teatro dei festeggiamenti per i vent'anni della scuola sub La Nuova Rotta. L'evento inizierà alle 18 e celebrerà due decenni di attività dedicate all'addestramento subacqueo e alle operazioni di salvataggio svolte sotto il livello del mare. La manifestazione raccoglierà membri, ex allievi e appassionati interessati a condividere ricordi e esperienze.

Sabato 18 aprile, a partire dalle ore 18, il Club Nautico di Marina di Carrara ospiterà i festeggiamenti per il ventesimo anniversario della scuola La Nuova Rotta Scuola sub. L’evento, che si terrà presso la sede situata sul lato pescatori, celebra due decenni di attività nati nel 2006 grazie alla passione costante dei fondatori. Quello che era iniziato come un progetto quasi ludico si è trasformato, nel corso di vent’anni, in un pilastro fondamentale per la formazione subacquea e l’attività marittima locale. La realtà non si limita al semplice insegnamento, ma si è evoluta in un centro di competenza tecnica che offre percorsi sia con l’utilizzo dell’autorespiratore sia con la disciplina dell’apnea, seguendo la metodologia didattica Apnea Academy.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Nuova Rotta: 20 anni di passione e salvataggio tra i fondali

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