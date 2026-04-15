Dopo sette anni dall’ultimo album, l’artista torna con un nuovo progetto discografico che richiama il successo del suo lavoro del 2005. La cantante ha annunciato “Confessions II”, un titolo che richiama chiaramente il suo album del 2005, “Confessions on a Dance Floor”. La sua ultima pubblicazione risale a “Madame X”, uscito nel 2019, e questa nuova uscita ha già attirato l’attenzione dei fan e del pubblico generale.

A sette anni di distanza da “Madame X”, Madonna torna con un nuovo progetto discografico che evoca un altro album di grandissimo successo “Confessions on a Dance Floor” del 2005. L’artista ha infatti annunciato oggi 15 aprile, dopo diversi rumors che si sono rincorsi per mesi, che il 3 luglio uscirà “ Confessions II”. Madonna ha riassunto riassume il suo nuovo album citando le prime righe della sua canzone “One Step Away”: “La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso. La pista da ballo non e? solo un luogo, e? una soglia: uno spazio rituale dove il movimento sostituisce il linguaggio. Quando io e Stuart Price abbiamo iniziato a lavorare a questo album, questo era il nostro manifesto”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La gente pensa che la musica dance sia superficiale, ma si sbaglia di grosso”: Madonna torna con “Confessions II” a sette anni di distanza da “Madame X”

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