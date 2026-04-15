La frattura tra Israele e l’Europa si allarga
Il 14 aprile, giorno della memoria dell'Olocausto in Israele, il primo ministro ha pronunciato un discorso che ha attirato l'attenzione internazionale. In quell'occasione, sono state evidenziate tensioni tra Israele e alcuni paesi europei, che si sono riflesse in dichiarazioni ufficiali e prese di posizione divergenti. La questione ha suscitato reazioni di vario genere tra membri della comunità internazionale, accentuando le differenze di approccio nei confronti della regione.
Il luogo e il giorno sono carichi di significato: il 14 aprile Benjamin Netanyahu ha preso la parola davanti al memoriale di Yad Vashem, a Gerusalemme, nella giornata dedicata alla memoria della shoah in Israele. Il suo discorso, molto politico, ha preso di mira principalmente l’Europa. Il primo ministro israeliano, impegnato su più fronti simultaneamente e ricercato dalla giustizia internazionale per i crimini di guerra commessi a Gaza, non ha misurato le parole. “L’Europa, che ha dimenticato molte cose dai tempi dell’olocausto, deve imparare molto da noi, a cominciare dalla distinzione tra bene e male, che davanti alle avversità ci obbliga a fare la guerra per il bene, per la vita”.🔗 Leggi su Internazionale.it
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