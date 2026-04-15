Il 14 aprile, giorno della memoria dell'Olocausto in Israele, il primo ministro ha pronunciato un discorso che ha attirato l'attenzione internazionale. In quell'occasione, sono state evidenziate tensioni tra Israele e alcuni paesi europei, che si sono riflesse in dichiarazioni ufficiali e prese di posizione divergenti. La questione ha suscitato reazioni di vario genere tra membri della comunità internazionale, accentuando le differenze di approccio nei confronti della regione.

Il luogo e il giorno sono carichi di significato: il 14 aprile Benjamin Netanyahu ha preso la parola davanti al memoriale di Yad Vashem, a Gerusalemme, nella giornata dedicata alla memoria della shoah in Israele. Il suo discorso, molto politico, ha preso di mira principalmente l’Europa. Il primo ministro israeliano, impegnato su più fronti simultaneamente e ricercato dalla giustizia internazionale per i crimini di guerra commessi a Gaza, non ha misurato le parole. “L’Europa, che ha dimenticato molte cose dai tempi dell’olocausto, deve imparare molto da noi, a cominciare dalla distinzione tra bene e male, che davanti alle avversità ci obbliga a fare la guerra per il bene, per la vita”.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La frattura tra Israele e l’Europa si allarga

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