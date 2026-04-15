La fortuna bacia la Brianza | vinti 7mila euro

Durante l’ultima estrazione di 10eLotto, un giocatore di Muggiò ha vinto 7mila euro grazie a un 1 Oro. La vincita è stata registrata in una ricevitoria situata in piazza Don Giovanni Minzoni. La notizia è stata confermata da Agipronews, che ha reso noto il risultato della schedina vincente. La fortuna ha colpito ancora nella provincia della Brianza.

La fortuna ha baciato nuovamente la Brianza durante l’ultima estrazione di 10eLotto. Come riporta Agipronews, in una ricevitoria di piazza Don Giovanni Minzoni a Muggiò un fortunato giocatore ha centrato 1 Oro da ben 7mila euro.E a sorridere è stato anche un giocatore della vicina Sesto San.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La fortuna bacia la Brianza: vinti 13mila euro a 10eLotto Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La fortuna bacia la Brianza: vinti 7mila euro; 10eLotto, premio record nella ricevitoria brianzola: vinti 140mila euro; La dea bendata bacia Pisa | centrato un 5 al SuperEnalotto da oltre 74mila euro. La fortuna bacia il Casentino. Vinti 54mila euro al Lotto: Di sicuro è uno del paeseVincita da oltre 50mila euro al Lotto a Castel San Niccolò. Un abitante del piccolo borgo casentinese ha intascato un premio da 54.347 euro grazie ad una Cinquina Simobolotto. La vincita è stata nel ... lanazione.it Apriamo la veranda,godiamoci il meritato relax in Brianza,Dimora Marisa vi aspetta - facebook.com facebook