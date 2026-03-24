Museo delle Navi Antiche | La primavera degli antichi romani tra riti mare e luce

Il Museo delle Navi Antiche ospita una mostra dedicata alla primavera nell'antica Roma, evidenziando riti, usanze e simboli legati alla stagione. La collezione include reperti provenienti dal mare e da contesti archeologici, che illustrano come questa stagione fosse celebrata attraverso rituali e festività. La mostra si concentra sui legami tra la natura, la luce e le tradizioni romane, senza apportare interpretazioni o analisi approfondite.

Per gli antichi romani la primavera segnava un vero e proprio momento di cambiamento. Con l’equinozio, le giornate tornavano ad allungarsi, la luce prendeva il sopravvento e la natura si risvegliava. Era il tempo delle celebrazioni legate alla rinascita, come i culti di Attis e Cibele, ma anche un passaggio fondamentale per la vita sul mare: con l’arrivo della bella stagione infatti si inaugurava il mare apertum, la riapertura della navigazione e dei commerci dopo i mesi invernali.Al Museo delle Navi antiche, adulti e bambini saranno guidati in un viaggio attraverso i reperti esposti, per capire quanto il ritmo delle stagioni fosse centrale nella vita quotidiana e nell’orientamento in mare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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