La dolce Fidelia di Mattinata cerca accompagnatrice

Una donna di Mattinata, di nome Fidelia, ha pubblicato un messaggio online cercando un’accompagnatrice. Nel suo messaggio si presenta e comunica di essere disponibile. La richiesta è rivolta a chi desidera condividere momenti con lei. Non vengono forniti dettagli aggiuntivi sul tipo di compagnia o sulle preferenze specifiche. La comunicazione è stata pubblicata su una piattaforma di annunci.

La dolce Fedelia di Mattinata cerca accompagnatrice. Ci scrive: “Ciao a tutti! Sono Fidelia e sto cercando un’accompagnatrice!Sei una ragazza automunita, giovane, creativa, estroversa e piena di energia? Allora questa opportunità fa per te! Si guadagna molto bene!Chiama subito Papà Giovanni al numero 3420107463, che ti spiegherà tutto nei dettagli! IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La dolce Fidelia di Mattinata cerca accompagnatrice Notizie correlate Gattina investita: perde un'occhio, la dolce Lucilla cerca casaHa solo un anno e mezzo, Lucilla, ma nella sua piccola vita ha già imparato cosa significhi avere paura e non arrendersi. Leggi anche: Salvia è un dolce cucciolo di segugio che cerca casa