All'inizio della primavera 2026, il mercato energetico globale si trova in una fase di grande incertezza, con tensioni legate alla crisi energetica che coinvolgono gli Stati Uniti e la Cina. Le strategie adottate dai due paesi mostrano un forte dinamismo nel tentativo di rispondere alle sfide di approvvigionamento e prezzi, mentre la stabilità sociale rimane sotto pressione a causa delle ripercussioni sui costi e sulle risorse energetiche.

La primavera del 2026 si è aperta, come noto, con uno dei momenti più delicati per il mercato energetico globale degli ultimi anni. L’escalation militare che coinvolge Stati, Israele e Iran, insieme agli avversari regionali ha colpito direttamente infrastrutture petrolifere critiche nel Golfo Persico, mettendo sotto pressione le rotte di approvvigionamento e riportando al centro dell’attenzione lo Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota fondamentale del petrolio mondiale. Gli attacchi a impianti e terminali in Qatar ed Emirati Arabi Uniti, uniti ai timori di blocchi logistici, hanno causato interruzioni produttive, forti oscillazioni dei prezzi e un aumento generalizzato dell’incertezza.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La crisi energetica e le risposte di Usa e Cina: dinamismo di mercato contro stabilità sociale

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