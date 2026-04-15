La crisi energetica e le risposte di Usa e Cina | dinamismo di mercato contro stabilità sociale
All'inizio della primavera 2026, il mercato energetico globale si trova in una fase di grande incertezza, con tensioni legate alla crisi energetica che coinvolgono gli Stati Uniti e la Cina. Le strategie adottate dai due paesi mostrano un forte dinamismo nel tentativo di rispondere alle sfide di approvvigionamento e prezzi, mentre la stabilità sociale rimane sotto pressione a causa delle ripercussioni sui costi e sulle risorse energetiche.
La primavera del 2026 si è aperta, come noto, con uno dei momenti più delicati per il mercato energetico globale degli ultimi anni. L’escalation militare che coinvolge Stati, Israele e Iran, insieme agli avversari regionali ha colpito direttamente infrastrutture petrolifere critiche nel Golfo Persico, mettendo sotto pressione le rotte di approvvigionamento e riportando al centro dell’attenzione lo Stretto di Hormuz, attraverso cui transita una quota fondamentale del petrolio mondiale. Gli attacchi a impianti e terminali in Qatar ed Emirati Arabi Uniti, uniti ai timori di blocchi logistici, hanno causato interruzioni produttive, forti oscillazioni dei prezzi e un aumento generalizzato dell’incertezza.🔗 Leggi su It.insideover.com
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