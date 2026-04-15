La crisi del lusso è reale | LVMH scende in Borsa e non è un buon segno

La crisi nel settore del lusso si sta manifestando con segnali evidenti sui mercati finanziari. Alla Borsa di Parigi, il titolo di uno dei principali gruppi del settore ha registrato una flessione del 1,5%. In base ai dati dei primi tre mesi dell’anno, il fatturato del gruppo ha subito un calo del 6%, arrivando a 19,1 miliardi di euro, con un aumento dell’1% su base organica. La situazione riflette un periodo di difficoltà per il comparto.

Debole alla Borsa di Parigi (-1,5%), anche LVMH sta affrontando una importante crisi del lusso. Nonostante abbia dimezzato le perdite iniziali, il gruppo del lusso sulla scia dei conti del primo trimestre, e ha chiuso con un fatturato in calo del 6% a 19,1 miliardi di euro (+1% su base organica). LVMH continua a calare in Borsa (e la crisi del lusso continua). Secondo quanto riportato da Bernstein i risultati del gruppo del lusso, anche se migliori rispetto all’ultimo trimestre del 2025, sono probabilmente comunque “insufficienti a convincere gli investitori a prendere una posizione”. Inoltre, si attende che la divisione moda e quella pelletteria debbano tornare a segnare una crescita organica positiva nel secondo trimestre 2026.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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