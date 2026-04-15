Nell’ultima puntata del suo programma, il conduttore ha affrontato l’intervista più tranquilla della stagione, riuscendo a mettere a proprio agio l’intervistato senza ricorrere a insistenze o provocazioni. A 65 anni, ha deciso di cambiare il tono e lo stile del suo approccio, passando da un’intervista più dura e diretta a un confronto più sereno e rilassato. La conversazione si è svolta senza tensioni, con un atteggiamento più morbido rispetto alle puntate precedenti.

A 65 anni, Carlo Conti ribalta il rituale del programma “Belve”, trasformando l’intervista-graticola in una chiacchierata gentile. E la Fagnani si scioglie. Il conduttore toscano è pacifico per indole e si definisce cristiano. Lo dice lui stesso nella seconda puntata di Belve, su Rai 2. Conti, 40 anni di carriera in Rai, arriva sulla scomoda sedia del format, da fedelissimo della tv di Stato, e porta a casa l’intervista più serena della stagione, ne siamo sicuri. “Dammi del tu. Infrangi le regole” Il conduttore accomoda subito la padrona di casa e scardina il copione. “Dammi del tu. Infrangi le regole”, chiede a Fagnani, che è anche omonima di sua moglie.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - L’ Anti Belva Carlo Conti disarma senza ferire e porta a casa l’intervista più serena della stagione

Sanremo, Serena Autieri, Serena Rossi e Vanessa Incontrada deluse da Carlo Conti: il retroscenaVanessa Incontrada, Serena Rossi e Serena Autieri ci sono rimaste male: perché Carlo Conti non le ha scelte per Sanremo? Sanremo è finito ed è tempo...

Anti età e anti macchie, il siero viso all’acido ialuronico che combatte i segni dell’età è il mai più senza della skincare over 40La pelle cambia e, con l’età, i segni del tempo che compaiono sulla cute possono diventare via via più evidenti.