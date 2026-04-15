KuCoin EU Joins Paris Blockchain Week Master Stage Discussion on 2026 Digital Asset Forecast

KuCoin EU, piattaforma di asset digitali autorizzata sotto la normativa MiCAR e con sede a Vienna, ha preso parte oggi a una discussione sul palco principale durante la Paris Blockchain Week 2026. L’evento, uno dei più importanti in Europa nel settore delle criptovalute e del Web3, si svolge nella capitale francese e vede la partecipazione di diverse aziende e professionisti del settore. La partecipazione di KuCoin EU si concentra sul futuro degli asset digitali nel 2026.

Sabina Liu, Managing Director of KuCoin EU, joined senior industry leaders to discuss the 2026 digital asset market outlook. Hosted by Nine Blocks Capital Co-Founder Henri Arslanian, the panel also featured senior representatives from Fidelity Investments, Stellar, N3xt and Movantis. KuCoin EU Managing Director Sabina Liu said: “We are seeing a clear shift toward digital-native financial services, where users are not just looking to trade crypto, but to manage and grow their wealth within a single platform. Platforms that can integrate digital assets, real-world assets, and payments will evolve into financial super apps, becoming a key distribution layer for the next generation of financial products.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - KuCoin EU Joins Paris Blockchain Week Master Stage Discussion on 2026 Digital Asset Forecast Notizie correlate Ethereum domina la finanza: miliardi di asset scelgono la blockchainEthereum sta consolidando la propria posizione come infrastruttura dominante per la conversione in token di asset reali, attirando flussi finanziari... Graduation Day del Master in HR e Digital RecruitingNon più un luogo da cui andare via, ma una destinazione in cui costruire competenze, lavoro e visione.