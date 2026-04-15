Komen Italia dona 15.000 euro alla Breast Unit di Parma

Si è conclusa con successo la prima edizione della cena di gala organizzata da Komen Italia con il supporto di Myowncompany. L’evento aveva l’obiettivo di raccogliere fondi per il Progetto Young della Breast Unit di Parma. Durante la serata, sono stati donati 15.000 euro alla struttura sanitaria, destinati a supportare le attività del progetto.

Si è conclusa con successo la prima edizione della cena di gala organizzata da Komen Italia, con il supporto di Myowncompany, volta a raccogliere fondi a sostegno del Progetto Young della Breast Unit di Parma.L’evento, che si è tenuto nei suggestivi Voltoni del Guazzatoio del Complesso.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Donne e tumore al seno. Dal dottore alla Breast Unit. Una corsìa diretta per indagare i sospettiUna corsìa diretta dallo studio del medico di base alla Breast Unit dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco per le donne con un sospetto di tumore al seno:... Breast Unit Sanremo: dopo Battaglia, il rischio vuoto di servizioIl futuro della Breast Unit dell’ospedale Borea di Sanremo è al centro di una richiesta formale depositata dal consigliere regionale Enrico Ioculano. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Torna la Race for the cure, al Circo Massimo ecco cabaret, screening e sport; GRUPPO FS TORNA AL FIANCO DELLA RACE FOR THE CURE. Anzio e Nettuno, circa 500 partecipanti per la Walk for the Cure: concluso il progetto Intrecci di Komen ItaliaAnzio e Nettuno, circa 500 partecipanti per la Walk for the Cure: concluso il progetto Intrecci di Komen Italia - ... ilgranchio.it Sanita': tumori seno, da Komen Italia 'Race for the Cure' a Roma 7-10 maggio(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - La 'Race for the Cure', la piu' grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, che ... ilsole24ore.com Race for the Cure 2026 Dal 7 al 10 maggio torna l’evento simbolo di Komen Italia: la più grande manifestazione al mondo dedicata alla lotta ai tumori del seno. turismoroma.it/it/eventi/race… IG federazioneitalianagolf e komenitalia @komenitalia #Visit x.com ROMA: Nella villaggio della Komen Italia aree mediche per screening gratuiti e attività sportive. Tanti testimonial - facebook.com facebook