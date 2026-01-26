Kate Middleton e William hanno recentemente cambiato il loro titolo ufficiale, un’azione che si inserisce in un contesto di tradizioni storiche della Famiglia Reale britannica. Durante il loro viaggio in Scozia, hanno rispettato alcune di queste antiche usanze, evidenziando l’importanza delle tradizioni nel mantenimento della continuità istituzionale. Questo cambio di titolo riflette il rispetto per i riti e le norme che accompagnano i membri della monarchia.

Tante le tradizioni che i membri della Famiglia Reale devono rispettare. Molte di queste sono antiche e, nel corso del loro viaggio in Scozia, William e Kate Middleton si sono ritrovati a fronteggiarne una. Per quanto sorprendente, i futuri Re e Regina non sono stati presentati come Principe e Principessa del Galles, ma con un altro titolo, durante gli impegni ufficiali a Stirling e Falkirk. Nuovo titolo per William e Kate. In molti si sono chiesti perché mai in Scozia i titoli ufficiali di William e Kate siano Duca e Duchessa di Rothesay. Una scelta doverosa, che ha fatto sorgere qualche domanda, ma che affonda le sue radici in una tradizione secolare. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, perché lei e William hanno cambiato titolo: motivo storico

Leggi anche: Perché Kate e William hanno cambiato la foto profilo sui social

Kate Middleton e William, qualcosa è cambiato tra loro. “Lui la tratta così”Negli ultimi incontri pubblici, Kate Middleton e William appaiono diversi, con un’aria più distaccata e tensioni palpabili.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Kate Middleton & Prince William Sweetest Royal Moments #viral

Argomenti discussi: Kate Middleton, perché lei e William hanno cambiato titolo: motivo storico; Kate Middleton, il cappotto nuovo della duchessa di Rothesay (che un po' ha creato anche lei); Rose Hanbury, la rivale di Kate Middleton divorzia: William sarebbe il padre della figlia. Il gossip fa tremare Buckingham Palace; Kate Middleton e William d’Inghilterra giocano a curling... e lei stravince.

C'è un colore che Kate Middleton non indossa mai: ecco perché (e qual è)Non è una questione di protocollo reale: ecco perché nel colorato e vasto armadio di Kate Middleton c'è una tonalità che manca ... grazia.it

Re Carlo concede lo speciale privilegio a Kate e William: prima volta in assoluto nella storiaAncora una volta Re Carlo rompe il protocollo e concede per la prima volta in assoluto uno speciale privilegio soltanto a Kate e William! sfilate.it

Kate Middleton, in Scozia impara a tessere il tartan - facebook.com facebook

Da ieri in Scozia per una visita con William, Kate Middleton si è divertita a lavorare a un telaio. E ha battuto il marito in una partita di curling x.com