Juventus David La Juve è un sogno le Critiche non mi interessano

Jonathan David ha dichiarato di considerare la Juventus un sogno e di non preoccuparsi delle critiche. Arrivato a Torino l’estate scorsa a parametro zero, il giocatore ha iniziato la sua prima stagione con la maglia bianconera, caratterizzata da alcuni momenti di difficoltà e contrasti. Le sue parole sono arrivate in un momento di discussione sul suo rendimento e sulle aspettative legate alla sua presenza in squadra.

Jonathan David si confessa: «La Juve è un sogno, le critiche non mi preoccupano». Arrivato a Torino la scorsa estate con l’etichetta di colpo dell’anno a parametro zero, Jonathan David sta vivendo una prima stagione in bianconero fatta di contrasti. In un’intervista a Tsn L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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