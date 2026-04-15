Jonathan David ha parlato con TSN della sua esperienza in questa stagione, evidenziando che ci sono stati momenti di successo e altri di difficoltà, soprattutto dopo la partita contro il squadra di Lecce. Ha descritto alcune delle sfide affrontate e le sensazioni vissute durante le partite recenti, senza entrare in giudizi o valutazioni personali. La sua intervista si concentra sui fatti riguardanti le sue prestazioni e le emozioni legate al percorso con la squadra.

Jonathan David ha rilasciato un’intervista a TSN, raccontando la sua stagione all’ombra della Mole. In particolare, il canadese si è soffermato sulle critiche che gli sono state rivolte dai tifosi bianconeri nel corso dei mesi: dal calcio di rigore mancato con il Lecce, alle prestazioni non sempre all’altezza della maglia indossata. “La gente giudica senza conoscerti, ma se hai vicino persone che ti capiscono veramente.”. Come riportato da Il Bianconero, il numero 30 ha inizialmente posto l’accento sul privilegio di giocare alla Juventus, evidenziando inoltre la bellezza di scendere in campo in uno stadio come l’Allianz: “Alla Juve ti guardano tutti, con molta probabilità è il club più attenzionato in Serie A.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, David a TSN: “Critiche? Ci sono stati molti alti e bassi, dopo il Lecce…”

DAVID SEMPRE PIU' SCARSO SBAGLIA IL RIGORE DECISIVO IN JUVE LECCE 1:1

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