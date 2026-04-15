Ius Soli Federica Carpi risponde alla Lega | Non regaliamo cittadinanze trasformare italiani di fatto in italiani di diritto

Federica Carpi interviene sulla questione dello Ius Soli, rispondendo alle critiche della Lega. La responsabile ha dichiarato che non si tratta di concedere cittadinanza come un dono, ma di trasformare chi ha già diritto in cittadini ufficiali. Ha sottolineato come i diritti siano libertà fondamentali che devono essere riconosciute per tutelare la dignità di ogni individuo.