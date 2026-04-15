Ius Soli Federica Carpi risponde alla Lega | Non regaliamo cittadinanze trasformare italiani di fatto in italiani di diritto
Federica Carpi interviene sulla questione dello Ius Soli, rispondendo alle critiche della Lega. La responsabile ha dichiarato che non si tratta di concedere cittadinanza come un dono, ma di trasformare chi ha già diritto in cittadini ufficiali. Ha sottolineato come i diritti siano libertà fondamentali che devono essere riconosciute per tutelare la dignità di ogni individuo.
“I diritti sono libertà inalienabili della persona e devono essere riconosciuti a garanzia della dignità. Avere diritti significa avere anche doveri: la libertà di uno finisce dove inizia quella dell’altro" sottolinea Federica Carpi, consigliera comunale del Partito Democratico in risposta alla.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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