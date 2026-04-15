Italtel e Quantum Bridge Technologies | soluzioni per la protezione delle comunicazioni nel

Italtel, azienda italiana specializzata in soluzioni di rete e infrastrutture, ha annunciato una collaborazione con Quantum Bridge Technologies. L’obiettivo è sviluppare tecnologie per migliorare la sicurezza delle comunicazioni. La partnership riguarda l’implementazione di sistemi avanzati di protezione per reti e dati sensibili. Entrambe le aziende lavorano per offrire strumenti che garantiscano maggiore affidabilità e sicurezza nelle comunicazioni digitali.

AGI - Italtel, system integrator italiano con esperienza nelle infrastrutture di rete e nella cybersecurity, annuncia una partnership strategica con Quantum Bridge Technologies, azienda canadese specializzata in sicurezza e comunicazione quantistica, con l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni per la protezione delle comunicazioni dalle minacce legate all’evoluzione del calcolo quantistico e supportare aziende e istituzioni nell’evoluzione dei propri modelli di sicurezza. L’evoluzione del calcolo quantistico renderà progressivamente inadeguati gli attuali sistemi di protezione delle comunicazioni e dei dati, rendendo necessario adottare soluzioni di sicurezza post-quantistica.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Italtel e Quantum Bridge Technologies: soluzioni per la protezione delle comunicazioni nel... Notizie correlate Leggi anche: Banche, Corbelletto (Intesa SP): con quantum computing soluzioni più rapide ed efficaci Aggiornamenti e dibattiti Accordo tra Italia e Canada per sviluppare tecnologie avanzate a tutela dei dati e delle infrastrutture critiche, con focus su integrazione e resilienza delle architetture digitaliLa sicurezza delle reti si prepara all’impatto del calcolo quantistico. In questo contesto si inserisce l’accordo tra Italtel e Quantum Bridge Technologies, finalizzato allo sviluppo e alla ... corrierecomunicazioni.it Italtel, Quantum Bridge to work together on quantum-safe communicationsBefore downloading the whitepaper, we would like to ask you to complete your profile with company and position. After confirming you will receive the white paper. telecompaper.com