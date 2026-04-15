Italtel e Quantum Bridge Technologies | soluzioni per la protezione delle comunicazioni nel

Da agi.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Italtel, azienda italiana specializzata in soluzioni di rete e infrastrutture, ha annunciato una collaborazione con Quantum Bridge Technologies. L’obiettivo è sviluppare tecnologie per migliorare la sicurezza delle comunicazioni. La partnership riguarda l’implementazione di sistemi avanzati di protezione per reti e dati sensibili. Entrambe le aziende lavorano per offrire strumenti che garantiscano maggiore affidabilità e sicurezza nelle comunicazioni digitali.

AGI - Italtel, system integrator italiano con esperienza nelle infrastrutture di rete e nella cybersecurity, annuncia una partnership strategica con Quantum Bridge Technologies, azienda canadese specializzata in sicurezza e comunicazione quantistica, con l’obiettivo di portare sul mercato soluzioni per la protezione delle comunicazioni dalle minacce legate all’evoluzione del calcolo quantistico e supportare aziende e istituzioni nell’evoluzione dei propri modelli di sicurezza. L’evoluzione del calcolo quantistico renderà progressivamente inadeguati gli attuali sistemi di protezione delle comunicazioni e dei dati, rendendo necessario adottare soluzioni di sicurezza post-quantistica.🔗 Leggi su Agi.it

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