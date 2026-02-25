Bologna Italiano | Noi con un piccolo vantaggio ma occhio al calcio norvegese! Castro o Dallinga? Non

Il Bodo può insegnare qualcosa: per esempio a non sottovalutare la forza norvegese. il Bologna arriva alla gara di domani sera (ore 21) con un gol di vantaggio e tre partite di fila vinte fra campionato ed Europa League. Il Brann si prepara da sabato scorso a Sasso Marconi: non è la gara della vita ma estromettere un'altra squadra italiana equivarrebbe a un trionfo del calcio norvegese. “Il calcio norvegese è in grande crescita, testimoniato dalla nazionale e dai giocatori che hanno a disposizione - dice Vincenzo Italiano -: abbiamo un gol di vantaggio, ma siamo al 51% noi e 49% loro; un piccolo vantaggio che ci deve far stare con le antenne dritte. Il loro calcio è in grande crescita, anche tattico: sarà dura ma questo piccolo vantaggio che abbiamo dobbiamo cercare di sfruttarlo”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

