Iran | Trump ' Teheran vuole un accordo colloqui la prossima settimana'

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che l’Iran vuole trovare un accordo. Ha aggiunto che si terranno altri colloqui la prossima settimana. La notizia arriva dopo settimane di tensioni tra i due paesi. Trump ha detto che ci sono possibilità di dialogo, ma non ha ancora dettagli sui temi che verranno affrontati. La diplomazia torna sotto i riflettori, mentre le parti si preparano a incontrarsi di nuovo.

Washington, 7 feb. (Adnkronos) - "L'Iran vuole un accordo": lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, annunciando che ulteriori colloqui si terranno la prossima settimana. Trump ha aggiunto che "c'è tutto il tempo per un accordo" e ha ribadito la sua affermazione che Teheran non avrà armi nucleari. Intanto il tycoon potrebbe imporre dazi aggiuntivi ai paesi che continuano a commerciare con Teheran. In un'ordinanza firmata ieri non specifica l'aliquota che potrebbe essere imposta, ma utilizza il 25% come esempio e afferma che si applicherà ai beni importati negli Stati Uniti da qualsiasi nazione che "acquisti, importi o acquisisca in altro modo beni o servizi dall'Iran, direttamente o indirettamente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

La tensione tra Stati Uniti e Iran resta alta.

In Iran, le proteste proseguono da sedici giorni, segnate da un’intensa repressione.

