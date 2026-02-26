L’Al-Hilal ha convocato una riunione straordinaria per discutere il futuro di Simone Inzaghi, dopo un andamento altalenante nelle ultime settimane. La squadra ha ottenuto quattro pareggi nelle ultime sei partite, scivolando in terza posizione e distante due punti dall’Al-Nassr. La situazione sta portando a valutazioni interne sulla guida tecnica, con decisioni che potrebbero arrivare a breve.

Con quattro pareggi nelle ultime sei partite ha perso la testa della classifica: ora è terzo a -2 dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic Clamoroso dall’Arabia: l’Al-Hilal starebbe valutando l’esonero di Simone Inzaghi. Attorno all’ex tecnico dell’Inter sta crescendo, anzi è già cresciuto un grosso se non enorme malcontento. Tutta colpa degli ultimi risultati in campionato, quattro pareggi nelle ultime 6 giornate, con la squadra saudita scivolata dal primo – con 7 punti di vantaggio sulla seconda – al terzo posto in classifica. Come scrive su X Abdulrahman Al-Furaih, critico e scrittore vicino all’Al-Hilal, questa sera ci sarà una riunione straordinaria per decidere se licenziare Inzaghi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Clamoroso esonero Inzaghi: riunione straordinaria Al-Hilal, ecco cosa succede

