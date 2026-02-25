Parma-Cagliari venerdì 27 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida del Tardini fra Parma e Cagliari si disputa venerdì sera e apre il programma della 27esima giornata in Serie A. Si trovano di fronte due formazioni che stanno facendo tutto sommato bene, ma che devo continuare su questa strada per assicurarsi la salvezza. I ducali sono addirittura reduci da tre vittorie consecutive, con. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

parma cagliari venerd236 27 febbraio 2026 ore 20 45 formazioni quote pronostici
© Infobetting.com - Parma-Cagliari (venerdì 27 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche:
Cagliari-Milan (venerdì 02 gennaio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
Sassuolo-Verona (venerdì 20 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

Temi più discussi: Parma-Cagliari, info settori ospiti; Parma-Cagliari: info biglietti; Parma Cagliari, biglietti per il settore ospiti in vendita senza restrizioni; Parma-Cagliari: orario e dove vederla in TV e streaming.

parma cagliari venerdì 27Cagliari, doppia seduta verso il Parma: lavoro personalizzato per DeiolaIl Cagliari di mister Pisacane è sceso in campo con una doppia seduta di allenamento per proseguire nella preparazione della sfida contro il Parma,. tuttomercatoweb.com

Probabili formazioni Parma-Cagliari: scelti i ruoli di Strefezza e Palestra, chi al posto di MinaProbabili formazioni Parma Cagliari - Le possibili scelte di Cuesta e Pisacane per il match della 27^ giornata di Serie A ... fantamaster.it