Due fratelli si trovano nello stadio di San Siro, pronti a sfidarsi. Pio aspetta Sebastiano, entrambi appartenenti alle squadre rivali. Gli Esposito, considerati giovani promettenti, sono i protagonisti di questa sfida che si svolgerà in una notte speciale. Venerdì, Francesco Pio, il più giovane, guiderà l’attacco dell’Inter in un incontro che li vedrà opposti come avversari.

La cornice che sognavano da grandi per una notte da. rivali. Francesco Pio, il più piccolo, guiderà venerdì l’attacco dell’ Inter. Sebastiano, il più grande, sarà il perno della fase offensiva del Cagliari. Carissimi fratelli ma rivali per un paio d’ore, in un confronto che vale molto per entrambi. I nerazzurri devono confermarsi dopo due vittorie consecutive in tappe impegnative (contro Roma e Como) evitando di scivolare su un ostacolo teoricamente più abbordabile perché invischiato nella lotta salvezza. Per contro i sardi hanno centrato un fondamentale successo con la Cremonese, sono a +6 dai grigiorossi e dal Lecce oggi affiancate al terzultimo posto, ma la fatidica quota 40 che dovrebbe sancire l’obiettivo raggiunto resta a sette lunghezze.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Due fratelli nello stadio dei sogni. Pio aspetta Sebastiano a San Siro. Gli Esposito, bomber predestinati e grandi rivali per novanta minuti

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