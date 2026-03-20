Appiano Gentile Inter | Chivu scioglie gli ultimi ballottaggi verso la Fiorentina

Chivu ha deciso gli ultimi dubbi di formazione dell’Inter in vista della sfida contro la Fiorentina. La giornata ad Appiano Gentile si concentra sui giocatori infortunati e sui tempi di recupero, mentre si valutano anche le condizioni dei diffidati. La squadra si prepara con attenzione alla prossima partita, con le scelte definitive per la formazione da schierare.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Riprendono gli allenamenti in casa Inter, dove Cristian Chivu prosegue nella preparazione della sfida di domenica sera contro la Fiorentina. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Mkhitaryan: fermo, tornerò dopo la sosta. 🔗 Leggi su Internews24.com

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