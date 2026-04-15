Cristiano Ronaldo è il profilo più seguito su Instagram con 673 milioni di follower, superando gli altri utenti sulla piattaforma. Al secondo e terzo posto si trovano rispettivamente Messi e alcune star di rilievo, che continuano a raccogliere un grande numero di seguaci. La classifica globale dei profili più popolari su Instagram mostra una netta distinzione tra il primo e gli altri utenti.

Cristiano Ronaldo guida la classifica globale dei profili più seguiti su Instagram con 673 milioni di follower, consolidando il primato nel dei social media dedicati alla condivisione di immagini e video. La lista dei dieci account più popolari vede una predominanza di celebrità del mondo dello sport e dell’intrattenimento, riflettendo l’interesse collettivo per le vite private delle star mondiali. Il dominio del calcio e le sfide del business digitale. Il podio della piattaforma è interamente occupato da atleti di fama internazionale. Dopo il primato del calciatore portoghese, che utilizza il proprio spazio digitale per mostrare i dettagli della sua carriera presso l’Al Nassr, troviamo Lionel Messi al secondo posto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Instagram: Ronaldo domina il mondo, Messi e le star seguono a ruota

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