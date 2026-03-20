Labubu diventa un film | così Pop Mart prova a trasformare un fenomeno virale in un franchise culturale

Pop Mart ha annunciato che i personaggi dei mostriciattoli Labubu diventeranno un film, puntando a trasformare il fenomeno virale in un franchise culturale. La produzione sta lavorando alla trasposizione cinematografica, con l’obiettivo di portare sul grande schermo le avventure di questi personaggi dal sorriso dai denti aguzzi. L’uscita del film è prevista nei prossimi mesi.

Il sorrisetto dai denti aguzzi dei mostriciattoli Labubu è pronto a sbarcare sul grande schermo. Il produttore di giocattoli da collezione Pop Mart e la casa di produzione Sony Pictures Entertainment hanno annunciato l’intenzione di realizzare un lungometraggio basato su uno dei fenomeni ludici più virali degli ultimi anni. King: da Paddington ai pupazzetti virali. l film, che combinerà live-action e CGI, è ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, fanno sapere le due aziende in un comunicato. Dietro la cinepresa ci sarà Paul King, noto soprattutto per la saga dell’orsetto Paddington e per Wonka, il prequel de La fabbrica di cioccolato con Timothée Chalamet. 🔗 Leggi su Open.online

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Argomenti discussi: Labubu sbarca al cinema: Sony e Pop Mart lavorano al film sul fenomeno globale.

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