inseguimento in centro a bollate il cileno in fuga preso a milano con un complice soldi e gioielli

Un uomo cileno coinvolto in un inseguimento nel centro di Bollate è stato arrestato a Milano in collaborazione con un complice. La Polizia di Stato di Milano ha fermato due cittadini cileni di 32 anni, trovandoli in possesso di denaro e gioielli. L’arresto segue un episodio avvenuto circa un mese fa, durante il quale si era verificato un inseguimento nelle strade di Bollate.

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FOLLE INSEGUIMENTO IN DIRETTA, SCAPPA PER IL CENTRO DI MILANO

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