Innovazione l’Ai entra in azienda ma a piccole dosi e con prudenza

L’Osservatorio AI4Innovation ha pubblicato un rapporto che analizza le tendenze più recenti nell’implementazione dell’intelligenza artificiale nelle aziende italiane. Secondo i dati, l’adozione avviene in modo graduale e con cautela, con molte imprese che sperimentano i primi utilizzi senza un’immediata diffusione su vasta scala. La maggior parte delle aziende si concentra su progetti pilota e su applicazioni specifiche, evitando investimenti troppo estesi.

Discussa ma quanto davvero adottata e considerata determinante? Il Politecnico di Milano usa il riferimento a un immaginario letterario, quello all’opera teatrale Aspettando Godot, per descrivere il rapporto che molte imprese hanno oggi con l’ intelligenza artificiale. La citazione al capolavoro di Samuel Beckett apre infatti il report appena licenziato dal titolo «Ai4Innovation - Innovazione & Ai nelle imprese italiane: Gen-Ai & Agentic-Ai tra consapevolezza, prudenza ed azione». «I dati mostrano - si legge - che nonostante l’accelerazione tecnologica degli ultimi due anni, la diffusione dell’Ai nei processi di innovazione aziendale rimane ancora limitata.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Innovazione, l’Ai entra in azienda ma a piccole dosi e con prudenza Gemini Business per creare Agenti di intelligenza artificiale Notizie correlate L’intelligenza artificiale entra in azienda: a Udine il terziario accelera con BIX26Non più una visione futuristica o un dibattito teorico, ma uno strumento di lavoro quotidiano capace di far risparmiare fino a due giornate di lavoro... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Innovazione, l’Ai entra in azienda ma a piccole dosi e con prudenza; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: INNOVAZIONE, L’AI ENTRA IN AZIENDA MA A PICCOLE DOSI E CON PRUDENZA; AI su IBM Z: pionieri del futuro dell'innovazione aziendale; Marco Bentivogli all’Umanocentrismo Summit di Industria Italiana: ripensare ai processi lavorativi nell'era dell'AI (22 aprile, 13:40). Innovazione, l’AI entra in azienda ma a piccole dosi e con prudenzaL’Osservatorio AI4Innovation fa il punto sui principali trend legati all’adozione dell’intelligenza artificiale nei processi innovativi delle imprese italiane ... msn.com L’AI entra in azienda. Tutti i vantaggi per le piccole e medie impreseParte e non a caso con la prima tappa a Catanzaro in Calabria il viaggio di Unindustria e A2A, la multiservizi nei settori dell’ambiente dell’energia e della transizione energetica, in sette tappe nel ... catanzaroinforma.it L’assemblea dei soci della realtà toscana amplia il board con nuovi ingressi dal mondo lifestyle, Paolo Carrai, Ivano Cauli e Laura Tonatto. Tra le priorità, innovazione, competenze tecnologiche e rafforzamento della competitività internazionale in uno scenari - facebook.com facebook #GreenEnergyDay 2026, visite in #Piemonte tra impianti e innovazione energetica x.com