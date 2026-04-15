Infermieri bersaglio di una spirale di violenza senza precedenti | aggressioni in preoccupante aumento
Nel corso del 2025, gli infermieri italiani hanno subito un aumento del 4% delle aggressioni rispetto all’anno precedente, secondo i dati raccolti dal Nursing Up analizzando le informazioni di Cease-It degli ultimi due anni. La situazione si è aggravata rispetto agli anni passati, con un incremento che si conferma anche nei primi mesi del nuovo anno. Questa escalation rappresenta un problema crescente per la sicurezza del personale sanitario.
Il 2025 segna il punto di non ritorno per la sicurezza degli infermieri italiani. Secondo le analisi elaborate dal Nursing Up (incrociando dati Cease-It degli ultimi due anni), le aggressioni registrano un incremento netto del 4% rispetto all’anno precedente, trend che si conferma anche nei primi.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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