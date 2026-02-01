Agenti assaliti a Lanciano il Siap | Preoccupante aumento delle aggressioni ai danni delle forze di polizia

La polizia di Lanciano ha subito un nuovo assalto, questa volta durante un intervento. Agenti e rappresentanti del Siap denunciano un aumento preoccupante di aggressioni alle forze dell’ordine. La segreteria provinciale di Chieti esprime solidarietà ai colleghi coinvolti e sottolinea come la situazione stia peggiorando, con episodi che mettono a rischio l’incolumità di chi lavora per garantire la sicurezza.

Per il sindacato italiano che rappresenta gli agenti di polizia, episodi di violenza come quello di Lanciano e Torino evidenziano come il lavoro della polizia si svolga quotidianamente in condizioni di crescente pericolo Gli agenti che dovevano eseguire una perquisizione domiciliare nel quartiere Santa Rita di Lanciano sono stati assaliti e minacciati da una coppia di etnia rom. "Ribadiamo con forza la necessità di interventi concreti e immediati da parte delle istituzioni affinché venga garantita maggiore sicurezza agli operatori di polizia, sia sotto il profilo normativo sia sotto quello delle dotazioni e delle tutele legali.

