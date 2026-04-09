Martedì 14 aprile alle 20:45 si svolgerà un incontro pubblico nella Sala Efes di via Achille Grandi 15 a Lecco. L'evento, promosso da Azione Lecco, avrà come tema il futuro della città, con un focus sulla convivenza tra settori industriali e turistici. La serata prevede un confronto tra cittadini e rappresentanti delle istituzioni, incentrato sulle prospettive di sviluppo locale.

Martedì 14 aprile, alle ore 20:45, presso la Sala Efes di via Achille Grandi 15 a Lecco, si terrà l'incontro pubblico dal titolo "Il futuro di Lecco: tra industria e turismo", promosso da Azione Lecco.L'evento nasce con l'obiettivo di aprire un confronto concreto su una delle grandi sfide che sta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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FUTURO DI LECCO TRA INDUSTRIA E TURISMO: CONFRONTO PROMOSSO DA AZIONELECCO – Si terrà martedì 14 aprile, alle ore 20:45, alla Sala Efes di via Achille Grandi 15 a Lecco, l’incontro pubblico dal titolo Il futuro di Lecco: tra industria e turismo, organizzato da Azione ... lecconews.news

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Auto fuori controllo davanti al cinema Aquilone di Lecco, divelti i dissuasori L’impatto sarebbe avvenuto alle prime ore del mattino, ma il conducente del veicolo non si sarebbe fermato: nessun ferito, ma danni evidenti #laprovinciaunicatv #teleunica #news #no - facebook.com facebook