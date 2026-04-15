Indagini | il potere delle micro-espressioni per scoprire la verità

Venerdì 17 aprile alle 17, presso la sede dell’associazione Lampi Blu a Busto Arsizio, si terrà un seminario tecnico dedicato alle micro-espressioni e al linguaggio corporeo nelle indagini. L’evento si concentrerà sull’applicazione di queste tecniche per analizzare i segnali non verbali e migliorare le capacità di interpretare le reazioni delle persone coinvolte. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire l’uso delle micro-espressioni nel contesto investigativo.

Venerdì 17 aprile, alle ore 17, la sede dell’associazione Lampi Blu a Busto Arsizio ospiterà un seminario tecnico focalizzato sull’uso del linguaggio corporeo nelle attività investigative. L’incontro, organizzato dal SIULP in collaborazione con l’avvocato Francesca Cramis, vedrà la partecipazione di oltre cento professionisti tra cui magistrati, avvocati e forze dell’ordine, con il contributo di Gianluca Spina, esperto di comunicazione non verbale, e del giudice Giuseppe Fazio. L’efficacia delle micro-espressioni nel processo investigativo. La capacità di decodificare i segnali fisici che accompagnano il parlato rappresenta un elemento cruciale opera nella giustizia e nelle indagini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indagini: il potere delle micro-espressioni per scoprire la verità Leggi anche: Perché Apple ha appena comprato una start-up israeliana che legge le micro-espressioni del volto Indagini segrete e documenti falsi: il gioco delle verità nascoste nel mondo della sicurezza nazionaleUn’inchiesta segreta, documenti falsi, e una rete di informazioni che si intreccia tra potere, denaro e manipolazione del racconto.