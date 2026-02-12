La sentenza emessa oggi a Bari condanna dodici militanti di CasaPound per reati legati al fascismo. La Regione Puglia si è costituita parte civile e ha deciso di destinare le eventuali somme di risarcimento all’Osservatorio regionale sui neofascismi, per continuare a contrastare la diffusione di ideologie fasciste attraverso l’educazione e la memoria storica.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, commenta positivamente la sentenza emessa oggi da Tribunale di Bari che ha riconosciuto i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e di manifestazione fascista, ai militanti di CasaPound: “La Regione, costituitasi parte civile nel procedimento, devolverà le somme che saranno incamerate a titolo di risarcimento per le attività dell’Osservatorio regionale sui neofascismi in Puglia perché siamo convinti che l’unico modo per combattere il fascismo o i tentativi di riabilitazione della cultura e della politica fascista sia continuare a disseminare cultura e conoscenza su ciò che realmente è stato e ha prodotto il fascismo in Italia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bari: dodici militanti di casapound condannati per reati di fascismo Regione Puglia parte civile

